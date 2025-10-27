Зеленский: Украина расширяет географию дальнобойных ударов

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина определила задачи по расширению географии применения дальнобойного вооружения.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Зеленский отметил, что на заседании Ставки верховного главнокомандующего были проанализированы эффективность дальнобойных ударов за определенный период и достигнутые успехи.

"Российская "нефтепереработка" уже несет ощутимые потери из-за войны и продолжит их нести. Мы определили задачи по расширению географии применения нашей дальнобойности", - подчеркнул украинский лидер.