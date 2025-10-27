В Нахчыване фура столкнулась с легковым автомобилем, водитель погиб - ФОТО
На автомагистрали Ордубад–Джульфа произошло ДТП, погиб водитель.
Как сообщает АПA, происшествие произошло в селе Джамалдын Джульфинского района.
Согласно информации, жительница города Джульфа Г. Наджафова, управлявшая автомобилем марки «KIA», столкнулась с фурой марки «DAF», которым управлял житель села Вайхыр Бабекского района Р. Мамедов.
Г. Наджафова скончалась на месте.
На место прибыли сотрудники полиции, по факту ведётся расследование.
