Общество

В Нахчыване фура столкнулась с легковым автомобилем, водитель погиб - ФОТО

First News Media20:04 - Сегодня
В Нахчыване фура столкнулась с легковым автомобилем, водитель погиб - ФОТО

На автомагистрали Ордубад–Джульфа произошло ДТП, погиб водитель.

Как сообщает АПA, происшествие произошло в селе Джамалдын Джульфинского района.

Согласно информации, жительница города Джульфа Г. Наджафова, управлявшая автомобилем марки «KIA», столкнулась с фурой марки «DAF», которым управлял житель села Вайхыр Бабекского района Р. Мамедов.

Г. Наджафова скончалась на месте.

На место прибыли сотрудники полиции, по факту ведётся расследование.

261

