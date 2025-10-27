Армения планирует обсудить с РФ сотрудничество в рамках «Маршрута Трампа»

Армения планирует обсудить с Россией возможные направления сотрудничества в рамках проекта "Маршрут Трампа" (TRIPP, 42-километровый участок Зангезурского коридора, который пройдет по территории Армении - ред.).

Как передает ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в ходе обсуждений бюджета в парламенте страны.

На уточняющий вопрос, обсуждался ли с российской стороной вопрос взаимодействия в рамках "Маршрута Трампа", Мирзоян ответил, что с российскими партнерами обсуждались текущие и потенциальные механизмы взаимодействия, а также новые интересные направления сотрудничества.

Он уточнил, что действующая железнодорожная инфраструктура Армении передана в концессионное управление компании "Южно-кавказская железная дорога" (дочерняя компания РЖД), однако обсуждаемый участок TRIPP (ж/д сообщение с Турцией и Азербайджаном - ред.) пока не построен, поэтому говорить о его передаче преждевременно.

На вопрос о взаимодействии с Турцией по маршруту Гюмри - Карс Мирзоян ответил, что данный вопрос также находится на повестке.