 «Лукойл» из-за санкций хочет продать зарубежные активы | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

«Лукойл» из-за санкций хочет продать зарубежные активы

First News Media23:20 - 27 / 10 / 2025
«Лукойл» из-за санкций хочет продать зарубежные активы

ПАО «Лукойл» заявило о своем желании продать зарубежные активы после того, как несколько государств ввели санкции в отношении него и его дочерних компаний.

Об этом заявили в пресс-службе компании, передает РИА Новости.

«В связи с введением ограничительных мер компания объявляет о намерении продать свои международные активы. Начато рассмотрение заявок от потенциальных покупателей», — указано в сообщении.

23 октября Министерство финансов США ввело санкции против двух крупных российских нефтяных компаний, в частности, компании «Лукойл». Рестрикции распространяются на все структуры, находящиеся под их контролем.

Поделиться:
776

Актуально

Точка зрения

Ничто не забыто. Прошло пять лет с четвертого ракетного обстрела Барды - ФОТО

Общество

В суде оглашены очередные показания азербайджанцев, подвергшихся пыткам в ...

Политика

Азербайджан и Турция провели политконсультации

Политика

Ереван и Баку согласовывают место проведения следующего заседания формата «3+3»

В мире

Вьетнам тайно закупает российское оружие

«Лукойл» из-за санкций хочет продать зарубежные активы

Дональд Трамп пригласил лидеров Центральной Азии в Вашингтон на саммит «С5+1»

Анкара и Лондон согласовали поставки истребителей «Еврофайтер Тайфун»

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Новости для вас

Немецкое СМИ посвятило статью свадебному платью дочери советника Хаменеи

ЕС намерен снижать зависимость от сырья из КНР

В Париже будут судить 10 человек за кибертравлю Брижит Макрон

Над Саркози издеваются в тюрьме

Последние новости

Ничто не забыто. Прошло пять лет с четвертого ракетного обстрела Барды - ФОТО

Сегодня, 00:00

Вьетнам тайно закупает российское оружие

27 / 10 / 2025, 23:40

«Лукойл» из-за санкций хочет продать зарубежные активы

27 / 10 / 2025, 23:20

Дональд Трамп пригласил лидеров Центральной Азии в Вашингтон на саммит «С5+1»

27 / 10 / 2025, 23:00

Сахар подешевел до минимума за пять лет

27 / 10 / 2025, 22:40

Анкара и Лондон согласовали поставки истребителей «Еврофайтер Тайфун»

27 / 10 / 2025, 22:20

Зеленский: Украина расширяет географию дальнобойных ударов

27 / 10 / 2025, 22:00

В суде оглашены очередные показания азербайджанцев, подвергшихся пыткам в армянском плену

27 / 10 / 2025, 21:40

Немецкое СМИ посвятило статью свадебному платью дочери советника Хаменеи

27 / 10 / 2025, 21:20

Армения планирует обсудить с РФ сотрудничество в рамках «Маршрута Трампа»

27 / 10 / 2025, 21:00

В ходе рейда в Москве задержаны более 370 мигрантов

27 / 10 / 2025, 20:43

Стоимость золота упала

27 / 10 / 2025, 20:20

В Нахчыване фура столкнулась с легковым автомобилем, водитель погиб - ФОТО

27 / 10 / 2025, 20:04

Европарламент оценил Бакинский призыв COP29 как знаменательное событие в глобальной повестке дня в области климата, мира и безопасности

27 / 10 / 2025, 19:45

Бакинский суд вынесен приговор лицу, готовившему теракт в синагоге

27 / 10 / 2025, 19:30

Подписан меморандум между АЖД и китайским портом Сиань

27 / 10 / 2025, 19:15

Ряд районов Баку останутся без газа

27 / 10 / 2025, 19:02

Посол: Украинские дети навсегда сохранят в памяти доброту азербайджанского народа

27 / 10 / 2025, 18:45

Азербайджан и Турция провели политконсультации

27 / 10 / 2025, 18:30

Министр экономики: Армения заинтересована в импорте товаров из Азербайджана

27 / 10 / 2025, 18:15
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10