В ходе рейда в Москве задержаны более 370 мигрантов

Более 370 человек задержаны в Москве в ходе рейда по соблюдению миграционного законодательства, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного Главного управления Росгвардии.

«Бойцы ОМОН «Авангард» Главного управления Росгвардии по Москве оказали силовую поддержку коллегам из СК России при проведении операции по контролю за соблюдением миграционного законодательства в одном из столичных хостелов. В ходе мероприятия задержано более 370 мигрантов», - сказали в пресс-службе.

По данным ведомства, задержанные переданы в органы внутренних дел для оформления документов по факту нарушения правил пребывания на складах и производственных объектах городского округа.