Пашинян обвинил Гарегина II в попытке узурпации власти

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил главу Апостольской церкви страны Гарегина II в незаконном захвате патриаршего престола.

Как cообщили «Новости Армении», Пашинян заявил следующее:

«Нерсисян давно лишён духовного сана и не является представителем церкви. Вместе с себе подобными он захватил патриарший престол», — сказал премьер-министр.

По словам Пашиняна, католикос был лишён духовного сана за нарушение обета безбрачия.

Пашинян также потребовал от главы церкви объяснений по поводу распространяемой информации о его жене и детях.