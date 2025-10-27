Анкара и Лондон согласовали поставки истребителей «Еврофайтер Тайфун»

Турция и Великобритания достигли соглашения по поставкам Анкаре истребителей «Еврофайтер Тайфун» (Eurofighter Typhoon).

Об этом было объявлено в понедельник, 27 октября, на пресс-конференции по итогам переговоров Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдоган и премьер-министра Великобритании Кира Стармера в Анкаре.

Турецкий лидер назвал оборонную договоренность с Лондоном «очередным показателем стратегических связей и близости двух союзников».

По данным источников в Анкаре, Великобритания поставит Турции 20 самолетов «Еврофайтер Тайфун». Кроме того, парк ВВС Турции пополнят 12 единиц «Еврофайтеров» из Катара, и столько же из Омана. Тем самым общее количество «Еврофайтеров» на вооружении ВВС Турции достигнет 44.

Кир Стармер подчеркнул значимость оборонного сотрудничества Великобритании и Турции, выразив уверенность в том, что усилия в данном направлении «внесут вклад в повышение обороноспособности стран НАТО».