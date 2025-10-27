Немецкое СМИ посвятило статью свадебному платью дочери советника Хаменеи

Немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (F.A.Z.) подробно рассказала о свадьбе дочери советника верховного лидера Ирана Али Шамхани, озаглавив материал как "Откровенное свадебное платье дочери советника Хаменеи и двойные стандарты мулл".

Об этом сообщает Telegram-канал "Свободный Иран".

По информации издания, свадебное платье дочери Шамхани было разработано известным испанским брендом, а торжество одновременно прошло в трех залах и обошлось советнику Хаменеи примерно в 2 миллиона евро.

Стоимость только свадебного платья оценивается в 35 000 - 55 000 евро.

Газета отмечает, что броский и современный выбор платья, а также смена религиозного имени (Фатеме на Сетайеш) не соответствуют действующим религиозным нормам Ирана.

F.A.Z. подчеркнула, что свадьба дочери Шамхани выявила существующие в Исламской Республике религиозные и социальные двойные стандарты.