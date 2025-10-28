В Турции произошло сильное землетрясение, есть разрушения - ВИДЕО

В провинции Балыкесир на западе Турции произошло землетрясение магнитудой 6,1.

Подземные толчки зафиксированы в 22:48 по местному времени.

Эпицентр землетрясения находился в районе населённого пункта Сындыргы на глубине около 5,9 км.

По данным местных властей, в результате подземных толчков в ряде районов жители выбегали на улицы, опасаясь возвращаться в дома.

После основного толчка зарегистрировано несколько афтершоков магнитудой от 3,5 до 4,2.

По предварительным данным, обрушились четыре здания. Информации о погибших нет.

Министр здравоохранения Турции Кемаль Мемишоглу сообщил, что пострадали 19 человек — в основном из-за падений и прыжков из зданий в момент землетрясения. Четверо из них уже выписаны из больниц, состояние остальных оценивается как удовлетворительное.