В Турции произошло сильное землетрясение, есть разрушения - ВИДЕО
В провинции Балыкесир на западе Турции произошло землетрясение магнитудой 6,1.
Подземные толчки зафиксированы в 22:48 по местному времени.
Эпицентр землетрясения находился в районе населённого пункта Сындыргы на глубине около 5,9 км.
По данным местных властей, в результате подземных толчков в ряде районов жители выбегали на улицы, опасаясь возвращаться в дома.
После основного толчка зарегистрировано несколько афтершоков магнитудой от 3,5 до 4,2.
По предварительным данным, обрушились четыре здания. Информации о погибших нет.
Министр здравоохранения Турции Кемаль Мемишоглу сообщил, что пострадали 19 человек — в основном из-за падений и прыжков из зданий в момент землетрясения. Четверо из них уже выписаны из больниц, состояние остальных оценивается как удовлетворительное.
Balıkesir'de depremin ardından yaşanan panik kamerada. pic.twitter.com/13cwWrlPkk — TRT HABER (@trthaber) October 27, 2025