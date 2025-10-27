Вьетнам тайно закупает российское оружие

Вьетнам заключил крупную сделку с Россией на поставку вооружений на сумму около $8 млрд, включая 40 новых истребителей.

Об этом говорится в расследовании The New York Times, основанном на анализе более 1000 документов российской корпорации «Ростех», полученных хакерами, а также интервью с чиновниками из Вьетнама, США и других стран.

По данным издания, переговоры о новых закупках начались ещё в 2024 году, но с приходом к власти президента США Дональда Трампа процесс значительно ускорился. Вьетнамский чиновник подтвердил, что страна активно приобретает российскую технику, включая девять систем радиоэлектронной борьбы для истребителей Су-35 и 26 компонентов для мобильных наземных систем, способных создавать помехи для ракет с радиолокационным наведением. Эти поставки запланированы на 2025 год и оцениваются в $190 млн.

Журналисты также выявили схему оплаты, позволяющую обходить санкции — расчёты осуществляются через сторонние компании и совместные предприятия.