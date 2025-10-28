Ничто не забыто. Прошло пять лет с четвертого ракетного обстрела Барды - ФОТО

Барда - один из городов, наиболее сильно пострадавших от военных преступлений Армении в период 44-дневной войны.

Сегодня, 28 октября, проходит пять лет со дня четвертого ракетного обстрела Барды армянскими вооруженными силами.

В результате обстрела вражескими вооруженными формированиями из запрещенных международным правом кассетных бомб мест тесного скопления мирного населения и территорий, где расположены торговые объекты в городе Барда, 21 человек, включая детей и женщин, были умышленно убиты, 83 человека получили ранения.

В результате ракетно-артиллерийских обстрелов города Барда 5, 8, 27, 28 октября и 7 ноября 2020 года 29 человек, из них 8 женщин, 19 мужчин и 2 ребенка, были умышленно убиты. Еще 112 человек, в том числе 26 женщин, 71 мужчина и 15 детей, получили ранения различной степени тяжести. Крупный ущерб был причинен жилым домам, объектам гражданской инфраструктуры, автотранспорту.

28 октября 2020 года подразделения вооруженных сил Армении также обстреляли территорию Тертерского района из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» и артиллерийских установок, а также продолжили обстрел населенных пунктов Агдамского района из тяжелой артиллерии. В результате был нанесен серьезный урон жилым домам, подсобным постройкам, хозяйствам жителей сел и поселков.

В ходе 44-дневной Отечественной войны армянские вооруженные силы, грубо нарушая требования международного права, Женевской конвенции 1949 года «О защите гражданского населения во время вооруженных конфликтов», применили оперативно-тактические баллистические ракеты большой поражающей силы по гражданскому населению, в результате обстрелов кассетными реактивными снарядами погибли 93 человека, в том числе 11 несовершеннолетних и 27 женщин, 454 человека, в том числе 50 несовершеннолетних и 101 женщина получили телесные повреждения различной степени.