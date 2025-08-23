Альпинистка Наговицина погибла на пике Победы

Российская альпинистка Наталья Наговицина, которая застряла на высоте 7 тыс. метров со сломанной ногой на пике Победы в Киргизии, погибла, передает SHOT.

Ее тело смогут забрать, только когда нормализуются погодные условия и вертолет отправится к вершине. Также с высоты 4,5 тыс. метров отозвана спасательная группа, которая должна была забрать тело итальянца, пытавшегося спасти Наговицыну.

Наговицына получила травму на спуске 12 августа — напарник оказал ей первую помощь и пошел за подмогой в штурмовой лагерь. На следующий день ей попытались помочь два иностранца, но им помешали усталость и плохая погода. Альпинистку укутали в спальный мешок и оставили на горе.

Затем за Наговициной прилетела группа спасателей, но вертолет попал в турбулентность и совершил жесткую посадку.

Четыре года назад мужа Наговициной парализовало во время восхождения на пик Хан-Тенгри. Тогда смогли эвакуировать только женщину, ее супруга спасти не удалось. Через год альпинистка поднялась на вершину снова, чтобы установить табличку в память о возлюбленном.