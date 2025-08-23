 Зеленский: Украина не отдаст свою землю России | 1news.az | Новости
Зеленский: Украина не отдаст свою землю России

First News Media14:30 - Сегодня
Зеленский: Украина не отдаст свою землю России

«Украинский флаг является целью и мечтой для людей на временно оккупированных территориях. Они знают, что Украина не подарит свою землю оккупанту».

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время торжественного мероприятия по случаю Дня Государственного флага, передает УНИАН.

"Этот флаг - это ощущение спасения для людей, которых мы возвращаем из российского плена. Когда они видят украинские цвета, они понимают: зло прошло. И этот флаг - это цель и мечта для многих наших людей на временно оккупированных территориях Украины. Они берегут этот флаг. Они берегут его, потому что знают: мы свою землю не подарим оккупанту", - сказал президент Украины.
По его словам, Украина объединяет лучших, и она уже сделала общим мнение многих, что только вместе с Украиной может быть достигнута гарантированная безопасность для демократических наций.
"Пусть каждый, кто сделал свой собственный вклад в такую силу украинских цветов, сегодня услышит эти слова благодарности. Это абсолютно заслуженно. Я хочу поблагодарить сегодня всех и каждого и каждую, кто борется ради нашего государства и людей", - добавил глава государства.

