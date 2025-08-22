В Палестине разгорелся скандал из-за личности Варсен Агабекян-Шахин

В Палестине возникли вопросы относительно этнического происхождения главы МИД автономии Варсен Агабекян-Шахин.

Один из членов движения «Братья-мусульмане», доктор Хутхайфа Абдалла, опубликовал в соцсетях пост, в котором высмеял её имя, заявив: «Представьте, что министра иностранных дел Палестины зовут Варсен Агабекян-Шахин.

Найди хоть одно арабское имя в её имени – и получи десять тысяч долларов!»

Это заявление вызвало волну возмущения среди представителей армянской диаспоры, которые осудили подобные высказывания, расценив это как проявление этнической нетерпимости в политическом дискурсе.

Варсен Агабекян родилась в Иордании в 1958 году. По образованию она историк, получила степень магистра в Университете Пердью (Индиана, США), а затем защитила докторскую диссертацию в Университете Питтсбурга (Пенсильвания, США). В марте 2024 года она была назначена министром иностранных дел Палестинской автономии.

Источник: Alphanews