Формат будущего: Баку, Ашхабад и Ташкент строят новую ось сотрудничества

Встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, состоявшаяся накануне в Туркменбаши, стала событием, которое по праву можно назвать историческим.

Это была не просто очередная встреча или протокольный визит. Речь идет о формировании новой модели взаимодействия трех государств, чье сотрудничество выходит далеко за рамки двусторонней повестки и приобретает значение для всей Евразии. Созданный формат Азербайджан-Туркменистан- Узбекистан можно охарактеризовать как альянс мира, братства и стратегического партнёрства, где Азербайджан играет ведущую роль.

Азербайджан как локомотив интеграции

С первых минут переговоров стало очевидно: именно Азербайджан выступает главным инициатором и идеологом нового объединения. Президент Ильхам Алиев особо подчеркнул колоссальный потенциал для трёхстороннего сотрудничества:

«Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан занимают важную геостратегическую позицию, соединяя Восток с Западом, Север с Югом. Перед нашими странами открываются новые задачи и возможности в сфере транспортно-транзитного сотрудничества. Совместные усилия трех стран в сферах транспорта, транзита и логистики будут иметь большое значение не только для наших стран, но и для обширного региона», - заявил глава Азербайджанского государства.

Баку вновь продемонстрировал, что располагает не только политической волей, но и реальными экономическими и инфраструктурными возможностями для реализации масштабных проектов. Азербайджан неоднократно доказывал свою способность становиться центром региональной интеграции - будь то на Южном Кавказе, в энергетическом пространстве Европы или в системе транспортных маршрутов Евразии.

Экономическое измерение: торговля и инвестиции

Азербайджано-туркменские экономические отношения в последние годы приобрели многоплановый характер.

Взаимная торговля между Азербайджаном и Туркменистаном демонстрирует устойчивую динамику роста. В 2024 году товарооборот достиг 383,7 миллиона долларов США, из которых 80,2 миллиона долларов пришлось на экспорт азербайджанской продукции в Туркменистан, а 303,5 миллиона долларов - на импорт туркменской продукции в Азербайджан. Эти показатели подтверждают динамичное и поступательное развитие экономического взаимодействия. В январе-июле текущего года объём торговых операций составил 154 миллиона долларов.

На фоне геополитической нестабильности транспорт и логистика становятся связующим звеном между Востоком и Западом. Особую роль в этом процессе играет Каспийское море. За последние годы объем контейнерных перевозок по маршруту Баку-Туркменбаши увеличился в 2,9 раза.

С Узбекистаном также наблюдается устойчивый рост торговли. Азербайджан и Узбекистан активно развивают кооперацию в машиностроении, текстильной промышленности, сельском хозяйстве и энергетике.

Для всех трех стран характерна ориентация на экономическую диверсификацию: постепенный отход от зависимости от углеводородов, развитие транзитного потенциала и создание совместных промышленных проектов.

Энергетика как стратегический фактор

Энергетическое сотрудничество стало одной из ключевых тем переговоров. В 2021 году Азербайджан и Туркменистан подписали соглашение о совместной разработке нефтяного месторождения «Достлуг» в Каспийском море. Этот проект стал важным сигналом для всего региона: Баку и Ашхабад готовы объединять усилия там, где ранее существовали разногласия, особенно после урегулирования вопросов правового статуса Каспия. Подписанный документ стал символом не только экономического, но и политического доверия.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в Туркменбаши особо отметил интерес своей страны к развитию энергетического сотрудничества в трёхстороннем формате:

«… Были рассмотрены возможности взаимодействия трех стран в энергетической сфере. Речь идет о перспективных проектах по освоению углеводородных месторождений и экспорту вырабатываемой электроэнергии. Центральное место в повестке переговоров заняли задачи значительного увеличения объемов товарооборота и расширения масштабов промышленной кооперации. Мы договорились стимулировать взаимные поставки качественной продукции, производимой нашими национальными предприятиями. Будут созданы условия для реализации новых инвестиционных проектов с наиболее полным привлечением потенциала регионов наших стран. Расширим сотрудничество в сферах рационального использования водных ресурсов и противодействия экологическим угрозам», - подчеркнул глава Узбекистана.

Азербайджан, обладая развитой инфраструктурой экспорта нефти и газа в Европу, становится главным каналом выхода для ресурсов Центральной Азии. Это усиливает его роль как энергетического моста между Востоком и Западом.

Транспорт и логистика: Средний коридор в действии

Транспортная связность является краеугольным камнем новой модели. Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан расположены на пересечении важнейших торговых маршрутов Евразии. Средний коридор, проходящий через Каспийское море и Южный Кавказ, превращается в стратегический маршрут для грузов между Китаем, Центральной Азией, Турцией и Европой.

В этой связи Президент Ильхам Алиев отметил:

«Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан занимают важную геостратегическую позицию, соединяя Восток с Западом, Север с Югом. Перед нашими странами открываются новые задачи и возможности в сфере транспортно-транзитного сотрудничества. В частности, сегодня с моим уважаемым братом Гурбангулы Мяликгулыевичем мы подробно обсудили вопросы Среднего коридора, расширения портов и железной дороги. Эти же вопросы мы обсуждали и с Шавкатом Миромоновичем на нашей последней встрече. Совместные усилия трёх стран в сферах транспорта, транзита и логистики будут иметь большое значение не только для наших стран, но и для обширного региона».

Развитие портов Баку и Туркменбаши, модернизация железных дорог, создание новых логистических центров – все это превращает регион в узловой центр мировой торговли.

Символизм и гуманитарное измерение

Знаковым элементом визита стали культурные и гуманитарные инициативы.

Гурбангулы Бердымухамедов преподнес Ильхаму Алиеву ахалтекинского скакуна «Таус» - символ силы, красоты и дружбы. Этот жест стал ярким подтверждением братского характера отношений между Азербайджаном и Туркменистаном.

Кроме того, решение об установлении побратимских связей между туркменским городом Аркадаг и азербайджанским городом Физули, а также о строительстве Туркменистаном мечети в Физули - шаг, имеющий глубокий духовный и культурный смысл.

Таким образом, трехсторонний формат развивается не только в политической и экономической плоскости, но и в культурно-цивилизационном измерении, укрепляя общую тюркскую идентичность.

Геополитический контекст: новые вызовы - новые ответы

Современный мир переживает серьезные геополитические потрясения. Старые альянсы разрушаются, новые только формируются. В этих условиях региональные союзы становятся ключевым фактором стабильности и развития.

Формат Азербайджан-Туркменистан- Узбекистан демонстрирует, что тюркские государства способны самостоятельно формировать повестку, не оглядываясь на внешние силы. Этот союз является не только экономическим, но и политическим ответом на усиливающуюся конкуренцию мировых центров силы.

Азербайджан при этом продолжает усиливать свое лидерство. Благодаря активной и последовательной дипломатии Президента Ильхама Алиева Азербайджан сумел превратиться в главный транзитный узел Евразии, закрепить за собой роль энергетического моста между Центральной Азией и Европой и сделать тюркскую интеграцию реальной политической силой, а не только декларацией.

Баку демонстрирует умение сочетать национальные интересы с региональными инициативами, становясь опорой стабильности и безопасности. Формат сотрудничества Азербайджан-Туркменистан- Узбекистан обладает всеми предпосылками для трансформации в полноценный интеграционный механизм. В ближайшие годы можно ожидать роста взаимного товарооборота до одного миллиарда долларов и выше, реализации совместных энергетических проектов - от экспорта электроэнергии до развития возобновляемых источников энергии, а также масштабных инфраструктурных инициатив, включающих расширение портов, строительство новых железнодорожных веток и создание современных логистических хабов. Более того, формат имеет потенциал для расширения: в перспективе к нему могут присоединиться и другие страны тюркского мира.

Таким образом, встреча в Туркменбаши стала не просто дипломатическим событием, а новой вехой в истории тюркской интеграции. Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан заложили основы долгосрочного партнерства, способного изменить карту Евразии.

Ильхам Алиев, выступивший инициатором и архитектором этого процесса, в очередной раз подтвердил: Азербайджан - это не только региональный игрок, но и стратегический центр, от которого зависит будущее стабильности и развития в широком евразийском пространстве.

Формат мира и партнерства, созданный тремя братскими странами, становится залогом процветания и уверенного движения вперёд всего тюркского мира.