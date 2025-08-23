 Валентина Матвиенко поздравила Мехрибан Алиеву с днем рождения | 1news.az | Новости
Валентина Матвиенко поздравила Мехрибан Алиеву с днем рождения

First News Media11:28 - Сегодня
Председатель Совета федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко направила письмо Первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Матвиенко поздравила Мехрибан Алиеву с днем рождения.
В послании говорится:

«Уважаемая Мехрибан Арифовна!
Примите мои сердечные поздравления по случаю Вашего дня рождения.

В Российской Федерации Вас знают как опытного и мудрого руководителя, талантливого организатора, пользующегося большим авторитетом у граждан Азербайджанской Республики и за рубежом.
С искренним теплом и глубокой признательностью вспоминаю наши встречи, наполненные душевностью и доброжелательной атмосферой. Рассчитываю, что мы и впредь будем иметь возможность открыто обсуждать пути развития обоюдовыгодных российско-азербайджанских связей, в том числе по парламентской линии, содействовать реализации проектов, отвечающих интересам наших стран.

В этот праздничный день хочу отдать должное Вашей неиссякаемой жизненной энергии и поистине исключительному обаянию, а также умению сочетать успешную деятельность на ответственном государственном посту и роль заботливой, любящей жены и матери.

Дорогая Мехрибан ханым! Позвольте пожелать Вам всех земных благ, крепкого здоровья, успехов и поддержки близких Вам людей. Пусть родные всегда будут рядом, вдохновляя и оберегая, а в доме царят гармония, любовь и счастье. Пусть каждый новый день приносит радость, свет и ощущение глубокого удовлетворения от всего, что Вы делаете для людей и страны.

Примите уверения в моем высоком уважении.»

