Умер «самый милый судья в мире» Фрэнк Каприо

Американский судья Фрэнк Каприо, известный своими трогательными выступлениями, ушел из жизни в возрасте 88 лет.

Об этом сообщается на его официальной странице в социальной сети Facebook.

В заявлении уточняется, что мужчина умер от рака поджелудочной железы.

«Его наследие живет в бесчисленных добрых делах людей, которых он вдохновил. В его честь мы постараемся привнести в мир немного больше сострадания — так же, как он это делал каждый день», — говорится в тексте.

Фрэнк Каприо в течение 38 лет работал в муниципальном суде города Провиденса, расположенного в штате Род-Айленд. В декабре 2023 года он записал эмоциональное видеообращение, в котором рассказал о своем диагнозе.

Судья получил известность благодаря участию в реалити-шоу «Пойманные в Провиденсе», фрагменты из которого стали вирусными в социальных сетях. Его прозвали «самым милым судьей в мире» за способность проявлять сострадание и снисходительность к людям, видеть человечность за их ошибками. Программа «Пойманные в Провиденсе» вышла в эфир в 2000 году и была четыре раза номинирована на дневную премию «Эмми».