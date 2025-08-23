Глава Минтранса Турции: Зангезурский коридор представляет особую значимость для региона

Железная дорога Карс – Ыгдыр – Аралык – Дильуджу (граница с Нахчываном) и в целом Зангезурский коридор (Маршрут Трампа для международного мира и благополучия – TRIPP) за 30 лет принесут Турции прибыль в размере 147,6 млрд лир.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, такими прогнозами поделился с журналистами министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу.

Он отметил, что железнодорожная артерия до границы с Азербайджаном станет важным звеном Зангезурского коридора – инициативы, представляющей особую значимость для всего региона.

«Благодаря Среднему коридору сроки поставок товаров между Европой и Азией значительно сократятся. То есть железнодорожные поставки окажутся более востребованными нежели морские», - сказал Уралоглу, выразив уверенность в том, что затраты на строительство 224-километровой железной дороги на востоке Анатолии, окупятся.

Глава Минтранса Турции назвал железную дорогу Карс – Ыгдыр – Аралык – Дильуджу «стратегической инвестицией». «Зангезурский коридор – самый короткий путь сообщения с тюркскими государствами и странами Юго-Восточной и Восточной Азии. По этому маршруту будут ежегодно поставляться 15 млн тонн грузов», - констатировал турецкий министр.