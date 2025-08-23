Али Лариджани: У нас нет доказательств сотрудничества Азербайджана и Израиля в 12-дневной войне

До сих пор у нас не было никаких доказательств сотрудничества Азербайджана в 12-дневной войне между Ираном и Израилем.

Как сообщает телеграм канал Azad İran, об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.

"Некоторые делают различные заявления, однако те, кто это утверждает, должны предоставить нам точные доказательства и данные. Таких данных у нас пока нет. Правительство Азербайджана само открыто заявляет, что подобного не происходило, и у нас пока нет никаких доказательств, которые можно было бы предъявить. Следует подчеркнуть, что Азербайджан - мусульманская соседняя страна и очень близка нам по культурным связям, он является нашим другом", - заявил Лариджани.