Конфликт с РФ решится, если Украина откажется от пути в НАТО и смирится с потерей территорий - премьер Словакии

Разрешение российско-украинского конфликта невозможно без отказа Киева от планов вступления в НАТО, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на своей странице в Facebook.

По его словам, «первой базовой предпосылкой для прекращения конфликта является понимание того, что Украина не может стать государством-членом НАТО», а прогресс не может быть достигнут без обсуждения территориальных уступок с украинской стороны.

Однако он поддержал амбиции Украины по вступлению в Евросоюз и выразил надежду на скорейшее прекращение военного противостояния.