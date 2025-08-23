 Пашинян назвал «карабахское движение» угрозой для Армении | 1news.az | Новости
Армения

Пашинян назвал «карабахское движение» угрозой для Армении

14:02 - Сегодня
В годовщину принятия Декларации о независимости Армении премьер-министр Никол Пашинян заявил, что ее положения, заложив основы «карабахского движения», носили конфликтный характер.

По его словам, отказ от этой идеологии необходим для сохранения независимости страны, написал он в соцсети, передают армянские СМИ.

Пашинян также отметил, что эта модель патриотизма, сформированная в советский период, выражала амбиции государства-победителя Второй мировой войны, вступившего в противостояние с НАТО на юго-западном направлении. В то же время она была призвана не допустить локальной реализации патриотических устремлений внутри Армянской ССР, а направить их вовне.

Пашинян указал, что армянскому обществу была привита социально-психологическая установка, приведшая к формированию «карабахскому движению». По его словам, его глубинная и подсознательная цель заключалась в "стратегической невозможности существования независимого армянского государства".

Страна с изначально конфликтным контекстом не может построить подлинную независимость, поэтому необходимо отказаться от этого движения, подчеркнул он.
В противном случае это означало бы ликвидацию независимости Армении, пояснил Пашинян.

