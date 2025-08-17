В России могут запретить трудовым мигрантам приезжать с семьями

Трудовым мигрантам, которые приезжают в Россию, стоит запретить привозить в страну свои семьи.

Такое заявление сделал глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, пишет ТАСС.

«‎Если даже где-то действительно нужны рабочие руки в лице мигрантов — хотя многие субъекты Федерации отказались от них, и небо не упало, — но если даже где-то нужны, пожалуйста: без всяких семей, приехали, отработали, получили деньги и уехали. И тогда у нас будет достаточно мест в детских садах и в школах и так далее», — сказал он.

По мнению главы фракции, многие мигранты вовсе не собираются работать, но приезжают в Россию с семьями.

Источник: Gazeta.Ru