Воскресенье обещает быть жарким

Погода в Баку и на Абшеронском полуострове будет без осадков.

Как говорится, в сообщении Национальной службы гидрометеорологии, будет дуть умеренный юго-восточный ветер. Температура воздуха ночью составит от +21 до +24 градусов, днём — от +29 до +34 градусов. Атмосферное давление — 756 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70–75 процентов, днём — 45–50 процентов.

В районах Азербайджана ожидается в основном сухая погода. В ночные и утренние часы местами в горных районах возможен туман. Будет дуть умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью составит от +19 до +23 градусов, днём — от +33 до +38 градусов. В горных районах ночью температура опустится до +11…+16 градусов, днём ожидается от +22 до +27 градусов.