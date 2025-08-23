Обещала помощь - забирала деньги: В Шеки задержана мошенница, действовавшая через TikTok

В Шекинском районе задержана женщина, подозреваемая в интернет-мошенничестве.

Об этом сообщает региональная группа пресс-службы МВД.

По предварительным данным, Назакет Магеррамова, ранее неоднократно судимая, действовала через социальную сеть TikTok. Представляясь сотрудницей несуществующей гуманитарной организации, она обещала помощь семьям шехидов, ветеранам и малообеспеченным.

Под предлогом оформления «поддержки» она просила у граждан предоплату в размере от 1000 до 2000 манатов. Таким образом ей удалось завладеть денежными средствами нескольких человек.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело, следственные мероприятия продолжаются.