 Теймур Ганифаев стартовал на конкурсе «Новая волна 2025» с хитом Jony - ФОТО - ВИДЕО
Теймур Ганифаев стартовал на конкурсе «Новая волна 2025» с хитом Jony - ФОТО - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий10:50 - Сегодня
Теймур Ганифаев стартовал на конкурсе «Новая волна 2025» с хитом Jony - ФОТО - ВИДЕО

В Казани стартовал международный музыкальный конкурс «Новая волна 2025».

Азербайджан на конкурсе представляет один из самых ярких участников последнего сезона вокального шоу «Səs Azərbaycan» Теймур Ганифаев, сын солиста легендарной группы «Кярван» Ильгара Хаяла.

В первый конкурсный день Т.Ганифаев исполнил популярный хит «Комета» из репертуара Jony. По итогам голосования профессионального жюри он занял 8 место, набрав 73 балла.




