Цена слов: Маркаряну светит пять лет тюрьмы за оправдание нацистской идеологии

Блогеру Арсену Маркаряну, против которого возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма, грозит вплоть до пяти лет лишения свободы.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Уголовный кодекс РФ.

Ранее московская прокуратура сообщила, что выявила видеоролик-интервью с блогером Арсеном Маркаряном, в ходе которого последний, сформировав в себе стойкую позицию о правильности идеологии и практики терроризма, высказал публичные призывы к осуществлению террористической деятельности на территории России и в отношении ее граждан с использованием беспилотных летательных аппаратов.

После этого в правоохранительных органах сообщали РИА Новости, что началась доследственная проверка в отношении блогера.

В субботу в правоохранительных органах сообщили, что в отношении Маркаряна возбуждено уголовное дело по статье 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма").

Согласно положениям УК РФ, максимальное наказание, которое может грозить блогеру, - пять лет лишения свободы, при этом по некоторым частям статьи - до трех лет.