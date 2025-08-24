Рейсы из Гянджи в Москву и Санкт-Петербург отложены из-за закрытия воздушного пространства России

Рейсы, которые должны были вылететь из Гянджинского международного аэропорта в Санкт-Петербург (Пулково) и Москву (Внуково), были отложены.

Рейс в Санкт-Петербург, запланированный на 16:40, перенесен на неопределенный срок.

Кроме того, рейс в Москву, который должен был состояться в 03:05, также был задержан.

По предварительным данным, причиной задержки стала приостановка полётов в воздушном пространстве России.

Напомним, что билеты на рейс в Санкт-Петербург приобрели 149 пассажиров, а на рейс в Москву — 156 человек.

Источник: Report