В связи с пожаром в ТЦ «Сядяряк» усилены меры безопасности на дорогах - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
Сотрудниками Главного управления государственной дорожной полиции на дорогах принимаются меры безопасности в связи с пожаром, возникшим в торговом центре «Сядяряк» в Баку.
Как сообщили Trend в Главном управлении государственной дорожной полиции, что из-за пожара, вспыхнувшего в торговом центр, на дорогах вблизи этого района возросла интенсивность движения.
"Выехавшие на место происшествия сотрудники Главного управления государственной дорожной полиции обеспечивают безопасность дорожного движения и принимают необходимые меры по предотвращению заторов", - говорится в сообщении.
14:07
Благодаря необходимым и срочным мерам, принятым силами МЧС, удалось предотвратить распространение пожара, вспыхнувшего в торговом центре «Сядяряк», расположенном в Гарадагском районе города Баку.
Как сообщили в министерстве, в настоящее время продолжаются работы по тушению пожара.
13:58
Силы МЧС продолжают борьбу с пожаром в торговом центре «Садарак», расположенном на территории Гарадагского района Баку.
Как сообщили в пресс-службе МЧС, в настоящее время на месте происшествия находится заместитель министра по чрезвычайным ситуациям генерал-майор Адиль Абдуллаев.
Будет предоставлена дополнительная информация.
13:26
Подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) продолжают мероприятия по борьбе с пожаром в торговом центре "Сядяряк" на территории Гарадагского района Баку.
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"В настоящее время осуществляются необходимые и неотложные меры по тушению пожара, а также предотвращению распространения огня на близлежащие объекты", - указали в МЧС.
Позднее будет предоставлена дополнительная информация.
Источник: Report
13:06
На Внешней кольцевой автодороге наблюдается крайне плотный поток транспорта.
Об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом (НИИМ) МВД Азербайджана.
Согласно информации, некоторые водители останавливаются на проезжей части, чтобы понаблюдать за пожаром, вспыхнувшим в торговом центре "Сядяряк" в Гарадагском районе Баку.
Отметим, что к месту инцидента привлечены силы Государственной службы пожарной охраны, Службы спасения особого риска МЧС и сотрудники полиции.
Источник: Report
12:55
Как сообщалось ранее, в торговом центре «Сядяряк», расположенном в Гарадагском районе города Баку, произошел пожар.
Как сообщает Trend со ссылкой на министерство, на место происшествия немедленно были направлены силы Государственной противопожарной службы и Службы особого риска МЧС.
Несмотря на то, что ветреная погода затрудняет тушение пожара, силы МЧС активно участвуют в тушении огня по всему периметру территории.
12:32
Сотрудники полиции направлены на место пожара в торговом центре "Сядяряк" в Гарадагском районе города Баку.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
Отмечается, что сотрудники полиции охраняют территорию и принимают необходимые меры безопасности в ходе пожаротушения.
12:19
На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре в торговом центре "Сядяряк", расположенном на территории Гарадагского района города Баку.
Как сообщили в МЧС, на место происшествия были оперативно направлены силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска.
В настоящее время пожаротушение продолжается.
Дополнительная информация будет предоставлена позднее.
Источник: Report