Общество

В связи с пожаром в ТЦ «Сядяряк» усилены меры безопасности на дорогах - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

First News Media14:20 - Сегодня
Сотрудниками Главного управления государственной дорожной полиции на дорогах принимаются меры безопасности в связи с пожаром, возникшим в торговом центре «Сядяряк» в Баку.

Как сообщили Trend в Главном управлении государственной дорожной полиции, что из-за пожара, вспыхнувшего в торговом центр, на дорогах вблизи этого района возросла интенсивность движения.

"Выехавшие на место происшествия сотрудники Главного управления государственной дорожной полиции обеспечивают безопасность дорожного движения и принимают необходимые меры по предотвращению заторов", - говорится в сообщении.

14:07

Благодаря необходимым и срочным мерам, принятым силами МЧС, удалось предотвратить распространение пожара, вспыхнувшего в торговом центре «Сядяряк», расположенном в Гарадагском районе города Баку.

Как сообщили в министерстве, в настоящее время продолжаются работы по тушению пожара.

13:58

Силы МЧС продолжают борьбу с пожаром в торговом центре «Садарак», расположенном на территории Гарадагского района Баку.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, в настоящее время на месте происшествия находится заместитель министра по чрезвычайным ситуациям генерал-майор Адиль Абдуллаев.

Будет предоставлена дополнительная информация.

13:26

Подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) продолжают мероприятия по борьбе с пожаром в торговом центре "Сядяряк" на территории Гарадагского района Баку.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"В настоящее время осуществляются необходимые и неотложные меры по тушению пожара, а также предотвращению распространения огня на близлежащие объекты", - указали в МЧС.

Позднее будет предоставлена дополнительная информация.

Источник: Report

13:06

На Внешней кольцевой автодороге наблюдается крайне плотный поток транспорта.

Об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом (НИИМ) МВД Азербайджана.

Согласно информации, некоторые водители останавливаются на проезжей части, чтобы понаблюдать за пожаром, вспыхнувшим в торговом центре "Сядяряк" в Гарадагском районе Баку.

Отметим, что к месту инцидента привлечены силы Государственной службы пожарной охраны, Службы спасения особого риска МЧС и сотрудники полиции.

Источник: Report

12:55

Как сообщалось ранее, в торговом центре «Сядяряк», расположенном в Гарадагском районе города Баку, произошел пожар.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство, на место происшествия немедленно были направлены силы Государственной противопожарной службы и Службы особого риска МЧС.

Несмотря на то, что ветреная погода затрудняет тушение пожара, силы МЧС активно участвуют в тушении огня по всему периметру территории.

12:32

Сотрудники полиции направлены на место пожара в торговом центре "Сядяряк" в Гарадагском районе города Баку.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Отмечается, что сотрудники полиции охраняют территорию и принимают необходимые меры безопасности в ходе пожаротушения.

12:19

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре в торговом центре "Сядяряк", расположенном на территории Гарадагского района города Баку.

Как сообщили в МЧС, на место происшествия были оперативно направлены силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска.

В настоящее время пожаротушение продолжается.

Дополнительная информация будет предоставлена позднее.

Источник: Report

В связи с пожаром в ТЦ «Сядяряк» усилены меры безопасности на дорогах - ФОТО - ...

