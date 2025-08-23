 В Баку начал работу II Международный форум молодежи по мультикультурализму - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

В Баку начал работу II Международный форум молодежи по мультикультурализму - ФОТО

First News Media18:51 - Сегодня
В Баку начал работу II Международный форум молодежи по мультикультурализму - ФОТО

23 августа состоялась церемония открытия II Международного форума молодежи по мультикультурализму, посвященного теме «Молодежь как послы миростроительства в мультикультурной среде» и организованного Бакинским международным центром мультикультурализма (БМЦМ) совместно с Исламской организацией по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО).

Открывший форум исполнительный директор БМЦМ Раван Гасанов подчеркнул, что Азербайджан исторически является местом слияния различных культур, языков и религий. По его словам, политика мультикультурализма, заложенная великим лидером Гейдаром Алиевым и успешно продолжаемая Президентом Ильхамом Алиевым, прославила нашу страну в мире как образец межкультурного диалога, толерантности и традиций сосуществования.

Исполнительный директор отметил, что форум неслучайно посвящен теме «Молодежь как послы миростроительства в мультикультурной среде». Сегодня роль молодежи в обеспечении мира, диалога и взаимопонимания во всем мире имеет решающее значение. Молодежь – ведущая сила не только будущего, но и настоящего. Наведенные ею коммуникационные мосты закладывают основу доверия и сотрудничества между народами. «Уверен, что дискуссии, которые будут проведены в рамках форума, обмен мнениями и планы по совместной деятельности откроют новые возможности для молодежи как Азербайджана, так и стран-участниц. Сформировавшиеся здесь дружба и сотрудничество внесут в будущем важный вклад в продвижение в международном масштабе мира и мультикультурных ценностей, а приобретенный опыт и налаженные контакты оставят яркий след в вашей дальнейшей жизни» , - подчеркнул Раван Гасанов.

Выступившая от имени директора департамента социальных и гуманитарных наук ИСЕСКО заведующая отделом упомянутого департамента Динара Гулиева подчеркнула, что нынешний форум является очередным этапом эффективного партнерства между ИСЕСКО и Азербайджанской Республикой. В рамках этого основанного на общих ценностях и общем видении сотрудничества молодежь рассматривается как лидеры миростроительства, а мультикультурализм – как ключевой фактор мирного сосуществования и устойчивого развития.

«В ИСЕСКО считают молодежь движущей силой этого процесса, которая наводит новые мосты через образование, культуру, науку и творчество, укрепляя атмосферу доверия между народами и цивилизациями. Особое значение в этом отношении имеет проведение в Азербайджане такого форума, направленного на сохранение и продвижение мультикультурных ценностей», - отметила Д.Гулиева.

Директор Африканского наблюдательного центра по вопросам миграции Африканского Союза Намира Негим, директор Североевропейского центра трансформации конфликтов Нуфаль Аббуд и другие выступившие подчеркнули, что форум является значимой платформой для международного сотрудничества молодежи. Они отметили, что проведенные здесь дискуссии откроют путь для новых идей и инициатив, которые поддержат участие молодежи в миростроительстве и продвижении межкультурного диалога, тем самым способствуя укреплению культуры мирного сосуществования в глобальном масштабе.

После церемонии открытия в партнерстве с ИСЕСКО и руководством ее регионального офиса в Баку, Африканским наблюдательным центром по вопросам миграции Африканского Союза и Североевропейским центром трансформации конфликтов был проведен семинар на тему «Сила разнообразия: молодежь как двигатель мира и взаимопонимания». На семинаре обсуждалась роль разнообразия культур и идентичностей в миростроительных процессах и подчеркивалась важность участия молодежи как движущей силы в этом направлении.

Отметим, что Международный форум молодежи по мультикультурализму – это общественная платформа, объединяющая молодежь разных национальностей, религий и культур, направленная на продвижение мультикультурных ценностей, укрепление взаимопонимания и толерантности. Основной целью форума является повышение уважения к мультикультурным ценностям среди молодежи, продвижение этнического и религиозного разнообразия как источника мира и солидарности, а также обеспечение обмена знаниями и опытом в этой области. Посредством панельных дискуссий, интерактивных сессий, семинаров и презентаций, проводимых в рамках форума, участники знакомятся с различными мультикультурными практиками, выдвигают инициативы по совместным проектам и выстраивают новые партнерские отношения в духе социальной солидарности.

I Международный молодежный форум мультикультурализма был организован в 2019 году в рамках IX Международной летней школы мультикультурализма под названием «Бакинский межкультурный форум молодежи: от межрелигиозного диалога к действию».

Источник: АЗЕРТАДЖ

Поделиться:
207

Актуально

Повестка Президента

Формат будущего: Баку, Ашхабад и Ташкент строят новую ось сотрудничества

Политика

Главы МИД Азербайджана и РФ обсудили актуальные вопросы двусторонней и ...

Общество

Воскресенье обещает быть жарким

Xроника

Валентина Матвиенко поздравила Мехрибан Алиеву с днем рождения

Общество

В Баку начал работу II Международный форум молодежи по мультикультурализму - ФОТО

В Армении требуют закрытия российской базы в Гюмри

В поселке Сарай полностью сгорел частный дом

В Ясамальском районе убита женщина - ОБНОВЛЕНО

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

В этой части Баку на 10 дней будет полностью ограничено движение транспорта

В Азербайджане усилится ветер

Поток туристов из стран Персидского залива в Азербайджан сократился

Главу азербайджанской диаспоры Челябинской области лишили российского гражданства

Последние новости

США мобилизует 1,7 тыс. бойцов Нацгвардии на борьбу с нелегалами

Сегодня, 20:31

Азербайджан увеличил экспорт хлопка в июле почти на 7%

Сегодня, 20:15

Роналду не смог выиграть Суперкубок Саудовской Аравии

Сегодня, 19:51

Глава Службы госбезопасности Грузии ушел в отставку

Сегодня, 19:31

Лига чемпионов: На матч «Карабах» - «Ференцварош» продано около 30 тыс. билетов

Сегодня, 19:16

Посол Нариман Джелял: Анкара рассматривает возможность отправки военных в Украину в рамках гарантий безопасности

Сегодня, 19:00

В Баку начал работу II Международный форум молодежи по мультикультурализму - ФОТО

Сегодня, 18:51

У берегов Индонезии произошло сильное землетрясение

Сегодня, 18:48

В Германии предложили рассмотреть возможность запрета АдГ

Сегодня, 17:46

Король Нидерландов принял отставку главы МИД и ряда членов правительства

Сегодня, 17:00

В Армении требуют закрытия российской базы в Гюмри

Сегодня, 16:58

На западе Турции произошло землетрясение

Сегодня, 16:50

Азербайджанский борец: Горжусь победой над армянским соперником

Сегодня, 16:40

Итальянский телеканал RAI выпустил репортаж о космической и инновационной экосистеме Азербайджана

Сегодня, 16:20

Главы МИД Азербайджана и РФ обсудили актуальные вопросы двусторонней и многосторонней повестки

Сегодня, 16:00

Архиепископ Аляски извинился за встречу с Путиным

Сегодня, 15:50

В поселке Сарай полностью сгорел частный дом

Сегодня, 15:35

В стамбульском отеле нашли мертвыми двух голландских подростков

Сегодня, 15:30

Представитель ИСЕСКО: Азербайджан демонстрирует миру пример сохранения, пропаганды и развития мультикультурных ценностей

Сегодня, 15:20

В Ясамальском районе убита женщина - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:00
Все новости
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Интервью 1news.az с основателем и руководителем Restart Initiative Эмином Милли. - Как бы вы кратко сформулировали миссию Restart Initiative? - Мы создаем12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06