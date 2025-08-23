В Баку начал работу II Международный форум молодежи по мультикультурализму - ФОТО

23 августа состоялась церемония открытия II Международного форума молодежи по мультикультурализму, посвященного теме «Молодежь как послы миростроительства в мультикультурной среде» и организованного Бакинским международным центром мультикультурализма (БМЦМ) совместно с Исламской организацией по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО).

Открывший форум исполнительный директор БМЦМ Раван Гасанов подчеркнул, что Азербайджан исторически является местом слияния различных культур, языков и религий. По его словам, политика мультикультурализма, заложенная великим лидером Гейдаром Алиевым и успешно продолжаемая Президентом Ильхамом Алиевым, прославила нашу страну в мире как образец межкультурного диалога, толерантности и традиций сосуществования.

Исполнительный директор отметил, что форум неслучайно посвящен теме «Молодежь как послы миростроительства в мультикультурной среде». Сегодня роль молодежи в обеспечении мира, диалога и взаимопонимания во всем мире имеет решающее значение. Молодежь – ведущая сила не только будущего, но и настоящего. Наведенные ею коммуникационные мосты закладывают основу доверия и сотрудничества между народами. «Уверен, что дискуссии, которые будут проведены в рамках форума, обмен мнениями и планы по совместной деятельности откроют новые возможности для молодежи как Азербайджана, так и стран-участниц. Сформировавшиеся здесь дружба и сотрудничество внесут в будущем важный вклад в продвижение в международном масштабе мира и мультикультурных ценностей, а приобретенный опыт и налаженные контакты оставят яркий след в вашей дальнейшей жизни» , - подчеркнул Раван Гасанов.

Выступившая от имени директора департамента социальных и гуманитарных наук ИСЕСКО заведующая отделом упомянутого департамента Динара Гулиева подчеркнула, что нынешний форум является очередным этапом эффективного партнерства между ИСЕСКО и Азербайджанской Республикой. В рамках этого основанного на общих ценностях и общем видении сотрудничества молодежь рассматривается как лидеры миростроительства, а мультикультурализм – как ключевой фактор мирного сосуществования и устойчивого развития.

«В ИСЕСКО считают молодежь движущей силой этого процесса, которая наводит новые мосты через образование, культуру, науку и творчество, укрепляя атмосферу доверия между народами и цивилизациями. Особое значение в этом отношении имеет проведение в Азербайджане такого форума, направленного на сохранение и продвижение мультикультурных ценностей», - отметила Д.Гулиева.

Директор Африканского наблюдательного центра по вопросам миграции Африканского Союза Намира Негим, директор Североевропейского центра трансформации конфликтов Нуфаль Аббуд и другие выступившие подчеркнули, что форум является значимой платформой для международного сотрудничества молодежи. Они отметили, что проведенные здесь дискуссии откроют путь для новых идей и инициатив, которые поддержат участие молодежи в миростроительстве и продвижении межкультурного диалога, тем самым способствуя укреплению культуры мирного сосуществования в глобальном масштабе.

После церемонии открытия в партнерстве с ИСЕСКО и руководством ее регионального офиса в Баку, Африканским наблюдательным центром по вопросам миграции Африканского Союза и Североевропейским центром трансформации конфликтов был проведен семинар на тему «Сила разнообразия: молодежь как двигатель мира и взаимопонимания». На семинаре обсуждалась роль разнообразия культур и идентичностей в миростроительных процессах и подчеркивалась важность участия молодежи как движущей силы в этом направлении.

Отметим, что Международный форум молодежи по мультикультурализму – это общественная платформа, объединяющая молодежь разных национальностей, религий и культур, направленная на продвижение мультикультурных ценностей, укрепление взаимопонимания и толерантности. Основной целью форума является повышение уважения к мультикультурным ценностям среди молодежи, продвижение этнического и религиозного разнообразия как источника мира и солидарности, а также обеспечение обмена знаниями и опытом в этой области. Посредством панельных дискуссий, интерактивных сессий, семинаров и презентаций, проводимых в рамках форума, участники знакомятся с различными мультикультурными практиками, выдвигают инициативы по совместным проектам и выстраивают новые партнерские отношения в духе социальной солидарности.

I Международный молодежный форум мультикультурализма был организован в 2019 году в рамках IX Международной летней школы мультикультурализма под названием «Бакинский межкультурный форум молодежи: от межрелигиозного диалога к действию».

