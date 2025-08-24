 При пожаре в ТЦ «Сядяряк» в Баку четыре человека отравились дымом - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

При пожаре в ТЦ «Сядяряк» в Баку четыре человека отравились дымом - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

First News Media17:02 - Сегодня
При пожаре в ТЦ «Сядяряк» в Баку четыре человека отравились дымом - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

При пожаре в торговом центре "Сядяряк" в Гарадагском районе Баку четыре человека отравились дымом.

Об этом сообщили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

В ведомстве отметили, что информация о пожаре поступила в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи в воскресенье около 11:50. На основании вызова к месту происшествия были направлены три бригады скорой медицинской помощи.

"Всего за помощью к медикам обратились четыре человека, двое из них после оказания первичной помощи были госпитализированы в отделение токсикологии Клинического медицинского центра. Обоим был поставлен диагноз отравление дымом и оказана необходимая медицинская помощь. Их состояние оценивается как средней тяжести, лечение продолжается", - указали в TƏBİB.

Двум пострадавшим госпитализация не потребовалась.

Источник: Report

15:46

Силы Министерства по чрезвычайным ситуациям продолжают бороться с пожаром, возникшим на складе в ТЦ "Сядяряк" в Гарадагском районе города Баку.

Для тушения пожара на территорию привлечено около 30 единиц специальной техники МЧС и около 140 человек личного состава.

Дополнительная информация будет предоставлена позднее.

Источник: Report

14:20

Сотрудниками Главного управления государственной дорожной полиции на дорогах принимаются меры безопасности в связи с пожаром, возникшим в торговом центре «Сядяряк» в Баку.

Как сообщили Trend в Главном управлении государственной дорожной полиции, что из-за пожара, вспыхнувшего в торговом центр, на дорогах вблизи этого района возросла интенсивность движения.

"Выехавшие на место происшествия сотрудники Главного управления государственной дорожной полиции обеспечивают безопасность дорожного движения и принимают необходимые меры по предотвращению заторов", - говорится в сообщении.

14:07

Благодаря необходимым и срочным мерам, принятым силами МЧС, удалось предотвратить распространение пожара, вспыхнувшего в торговом центре «Сядяряк», расположенном в Гарадагском районе города Баку.

Как сообщили в министерстве, в настоящее время продолжаются работы по тушению пожара.

13:58

Силы МЧС продолжают борьбу с пожаром в торговом центре «Садарак», расположенном на территории Гарадагского района Баку.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, в настоящее время на месте происшествия находится заместитель министра по чрезвычайным ситуациям генерал-майор Адиль Абдуллаев.

Будет предоставлена дополнительная информация.

13:26

Подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) продолжают мероприятия по борьбе с пожаром в торговом центре "Сядяряк" на территории Гарадагского района Баку.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"В настоящее время осуществляются необходимые и неотложные меры по тушению пожара, а также предотвращению распространения огня на близлежащие объекты", - указали в МЧС.

Позднее будет предоставлена дополнительная информация.

Источник: Report

13:06

На Внешней кольцевой автодороге наблюдается крайне плотный поток транспорта.

Об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом (НИИМ) МВД Азербайджана.

Согласно информации, некоторые водители останавливаются на проезжей части, чтобы понаблюдать за пожаром, вспыхнувшим в торговом центре "Сядяряк" в Гарадагском районе Баку.

Отметим, что к месту инцидента привлечены силы Государственной службы пожарной охраны, Службы спасения особого риска МЧС и сотрудники полиции.

Источник: Report

12:55

Как сообщалось ранее, в торговом центре «Сядяряк», расположенном в Гарадагском районе города Баку, произошел пожар.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство, на место происшествия немедленно были направлены силы Государственной противопожарной службы и Службы особого риска МЧС.

Несмотря на то, что ветреная погода затрудняет тушение пожара, силы МЧС активно участвуют в тушении огня по всему периметру территории.

12:32

Сотрудники полиции направлены на место пожара в торговом центре "Сядяряк" в Гарадагском районе города Баку.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Отмечается, что сотрудники полиции охраняют территорию и принимают необходимые меры безопасности в ходе пожаротушения.

12:19

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре в торговом центре "Сядяряк", расположенном на территории Гарадагского района города Баку.

Как сообщили в МЧС, на место происшествия были оперативно направлены силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска.

В настоящее время пожаротушение продолжается.

Дополнительная информация будет предоставлена позднее.

Источник: Report

Поделиться:
4112

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев направил Президенту Украины поздравительное письмо

Политика

Украина очень благодарна дружественному Азербайджану за гуманитарную помощь - ...

Общество

При пожаре в ТЦ «Сядяряк» в Баку четыре человека отравились дымом - ФОТО - ВИДЕО - ...

Политика

Посол Украины: Сегодня я хочу выразить особую признательность руководству и ...

Общество

Осуществлен ранее отложенный рейс Гянджа-Санкт-Петербург - ОБНОВЛЕНО

При пожаре в ТЦ «Сядяряк» в Баку четыре человека отравились дымом - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Обнародован прогноз погоды на завтра

В Баку начал работу II Международный форум молодежи по мультикультурализму - ФОТО

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

В Воронеже арестован лидер азербайджанской диаспоры Юсиф Халилов

Главу азербайджанской диаспоры Челябинской области лишили российского гражданства

Возбуждено уголовное дело в отношении иностранцев, снимавших неэтичные видео на Аллее шехидов - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Погода на среду: В Баку ожидается кратковременный дождь

Последние новости

Украина очень благодарна дружественному Азербайджану за гуманитарную помощь - Зеленский

Сегодня, 19:25

МИД Азербайджана поздравил Украину по случаю Дня независимости

Сегодня, 19:15

Олимпийские чемпионы по дзюдо посетили город Шуша - ФОТО

Сегодня, 18:41

Израиль нанес авиаудар по столице Йемена - ВИДЕО

Сегодня, 18:05

Премьер Канады: Путину нельзя доверять, он несет тьму, но его можно остановить

Сегодня, 17:49

Канада выделит $1 млрд на поставки вооружения Украине

Сегодня, 17:19

Осуществлен ранее отложенный рейс Гянджа-Санкт-Петербург - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:10

При пожаре в ТЦ «Сядяряк» в Баку четыре человека отравились дымом - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:02

США выводят военных из двух баз в Ираке

Сегодня, 17:00

Украина и Швеция договорились о совместном производстве вооружений

Сегодня, 16:40

«Сантос» сообщил о новой травме Неймара, игрок может пропустить ближайшие матчи сборной

Сегодня, 16:19

Президент Ильхам Алиев: Азербайджан продолжит оказывать дружественному украинскому народу необходимую гуманитарную помощь

Сегодня, 15:59

В Центральном детском магазине прогремел взрыв в Москве

Сегодня, 15:35

Посол Украины: Сегодня я хочу выразить особую признательность руководству и народу Азербайджана

Сегодня, 15:10

Лавров ответил на слова Макрона, назвавшего Путина хищником у ворот Европы

Сегодня, 14:50

В Украину в День независимости приехал премьер Канады

Сегодня, 14:29

Обнародован прогноз погоды на завтра

Сегодня, 14:11

Президент Ильхам Алиев направил Президенту Украины поздравительное письмо

Сегодня, 13:36

«Ваше мужество вдохновляет»: Трамп поздравил украинцев с Днем Независимости

Сегодня, 13:17

Госсекретарь США поздравил Украину с Днем независимости

Сегодня, 12:50
Все новости
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Интервью 1news.az с основателем и руководителем Restart Initiative Эмином Милли. - Как бы вы кратко сформулировали миссию Restart Initiative? - Мы создаем12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06