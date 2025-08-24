Олимпийские чемпионы по дзюдо посетили город Шуша - ФОТО

Олимпийские чемпионы по дзюдо Эльнур Мамедли, Хидаят Гейдаров и Зелим Коцоев посетили город Шуша.

В ходе поездки чемпионы встретились с сотрудниками Государственного заповедника города Шуша, местными жителями и членами спортивного клуба «Шуша», было сделано фото на память.

Цель встреч, организуемых Министерством молодежи и спорта и Федерацией дзюдо Азербайджана, — оказать моральную поддержку гражданам, вернувшимся в родные края.

Источник: АЗЕРТАДЖ