МИД Азербайджана поздравил Украину по случаю Дня независимости
Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Украину с Днем независимости этой страны.
Соответствующая публикация размещена на странице МИД в соцсети X.
"Поздравляем дружественную Украину и ее народ с Днем независимости! С Днем независимости, Украина!" – отмечается в публикации.
Congratulations to friendly Ukraine and its people on the occasion of the #IndependenceDay of #Ukraine!
Happy Independence Day, Ukraine!
🇦🇿🇺🇦@MFA_Ukraine pic.twitter.com/eZuWTieSaY — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) August 24, 2025
Источник: Report
