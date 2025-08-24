Канада выделит $1 млрд на поставки вооружения Украине

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил о выделении Киеву $1 млрд на поставку вооружений.

Об этом он сообщил в ходе выступления в День независимости Украины, передает Telegram-канал «Политика Страны».

В ходе выступления он напомнил, что во время саммита «Большой семерки» в июне Канада обещала Киеву выделить дополнительные $2 млрд военной помощи.

«Я с гордостью объявляю, что более 1 миллиарда из этой суммы будет направлено на усиление вашего арсенала путем поставок дронов, боеприпасов и бронетехники, которые поступят уже в следующем месяце», — заявил он.

Карни отметил, что с начала боевых действий Канада помогла подготовить 45 тыс. солдат Вооруженных сил Украины. Помимо этого, он поздравил Украину с Днем независимости и подчеркнул, что более миллиона этнических украинцев считают Канаду своим домом.

Источник: Gazeta.Ru