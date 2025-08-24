Украина очень благодарна дружественному Азербайджану за гуманитарную помощь - Зеленский
Украина очень благодарна дружественному Азербайджану за гуманитарную и иную поддержку.
Об этом Президент Украины Володимир Зеленский написал на своей странице в соцсети X.
Он заявил, что Украина и Азербайджан всегда поддерживали суверенитет и территориальную целостность друг друга.
"Я высоко ценю поздравления Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Днём независимости Украины и его уважение к Украине и украинцам. Уважаемый Президент, Украина и Азербайджан всегда поддерживали суверенитет и территориальную целостность друг друга. Мы очень благодарны дружественному Азербайджану за гуманитарную и иную поддержку. Мы надеемся на развитие нашего стратегического партнёрства на благо наших народов", - говорится в публикации.
I highly appreciate President of Azerbaijan İlham Aliyev’s @presidentaz congratulations on Ukraine's Independence Day and his respect for Ukraine and Ukrainians. Dear President, Ukraine and Azerbaijan have always supported each other's sovereignty and territorial integrity. We… pic.twitter.com/7ORbFcX2l7 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 24, 2025
Источник: Trend