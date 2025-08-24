 Украина и Швеция договорились о совместном производстве вооружений | 1news.az | Новости
Украина и Швеция договорились о совместном производстве вооружений

First News Media16:40 - Сегодня
Украина и Швеция договорились о совместном производстве оборонной продукции на территории обеих стран.

Об этом 24 августа заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

«Документ актуализирует наши совместные усилия в этой сфере, создает условия для реализации общих проектов в сфере оборонной промышленности, обеспечит постоянство и взаимность сотрудничества между нашими странами. Мы продолжим обмен технологиями и опытом в сфере производства вооружений и военной техники», — написал Шмыгаль в Facebook.

Он также подчеркнул, что во время визита министра обороны Швеции Пола Юнсона в Украину обсуждалось сотрудничество в сфере военной авиации, в частности обучение пилотов и работа над совместными проектами между шведскими и украинскими компаниями.

Источник: Iz.Ru

