Украина и Швеция договорились о совместном производстве вооружений

Украина и Швеция договорились о совместном производстве оборонной продукции на территории обеих стран.

Об этом 24 августа заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

«Документ актуализирует наши совместные усилия в этой сфере, создает условия для реализации общих проектов в сфере оборонной промышленности, обеспечит постоянство и взаимность сотрудничества между нашими странами. Мы продолжим обмен технологиями и опытом в сфере производства вооружений и военной техники», — написал Шмыгаль в Facebook.

Он также подчеркнул, что во время визита министра обороны Швеции Пола Юнсона в Украину обсуждалось сотрудничество в сфере военной авиации, в частности обучение пилотов и работа над совместными проектами между шведскими и украинскими компаниями.

