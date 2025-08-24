США выводят военных из двух баз в Ираке

США решили «внезапно» вывести своих военных из баз «Айн-аль-Асад» и «Виктория» в Ираке, а также ускорить вывод сил из страны.

Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники.

По его данным, американские войска начинают переброску своего персонала на военную базу в Эрбиль и соседнюю арабскую страну.

«Американцы проинформировали своих иракских коллег, что ускорят процесс вывода войск и не будут придерживаться графика, установленного в рамочном соглашении между двумя странами», — сказал источник телеканала.

В сентябре 2024 года США объявили об окончании международной миссии в Ираке и выводе войск.

Источник: Gazeta.Ru