Норвегия выделяет около 700 млн долларов на системы Patriot для Украины

Норвегия вместе с Германией поставляет в Украину системы Patriot и радарные комплексы, чтобы защитить гражданское население и военную инфраструктуру от атак РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное заявление правительства страны.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Штере сообщил, что страна выделяет около 7 миллиардов норвежских крон (примерно 695,7 млн долларов) на укрепление противовоздушной обороны Украины.

По его словам, вместе с Германией Норвегия обеспечивает поставки мощных систем ПВО, чтобы поддержать Украину в борьбе за защиту территории и гражданского населения от российских воздушных атак.

Норвегия и Германия оплачивают две системы Patriot с ракетами.

Кроме того, Осло вносит вклад в приобретение радаров противовоздушной обороны от немецкого производителя Hensoldt и систем ПВО от компании Kongsberg.

Министр обороны Норвегии Туре Сандвик подчеркнул важность ПВО для защиты как гражданских, так и военных объектов.

"Противовоздушная оборона также имеет решающее значение для защиты военных частей и инфраструктуры. Сейчас мы объединяем усилия с Германией, чтобы еще больше усилить усилия", - Сандвик.

Источник: РБК Украина