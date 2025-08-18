В Воронеже арестован лидер азербайджанской диаспоры Юсиф Халилов

В Воронеже арестован Юсиф Халилов, лидер азербайджанской диаспоры и владелец крупнейшего городского рынка, по подозрению в даче взятки.

Как сбщают российские СМИ, силовики считают, что в марте текущего года Халилов передал 330 тысяч рублей врачу, чтобы его сын избежал службы в армии. Часть суммы была передана через посредника, а 100 тысяч рублей переведены на банковскую карту.

1 июля в доме Халилова был проведен обыск, в ходе которого были обнаружены доказательства, в том числе в изъятом телефоне. На данный момент Халилов отказывается давать показания и не признает свою вину.

В отношении лидера диаспоры возбуждено уголовное дело. Ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы за дачу взятки, а также возможна депортация.

Отметим, что в первый раз предпринимателя задерживали 1 июля, тогда после оперативных мероприятий бизнесмена отпустили.