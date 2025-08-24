«Сантос» сообщил о новой травме Неймара, игрок может пропустить ближайшие матчи сборной

Нападающий «Сантоса» Неймар из-за травмы может пропустить ближайшие матчи сборной Бразилии.

Об этом сообщает O Globo.

В четверг футболист пожаловался на повреждение во время тренировки, указывая на боль, возникающую при ходьбе. После этого он занимался только индивидуально в спортзале. Клуб уже сообщил национальной команде о состоянии игрока. Неймар может пройти повторное медицинское обследование, находясь в расположении сборной, но это маловероятно. В ближайшее время главный тренер «селесао» Карло Анчелотти огласит заявку на сентябрьские матчи отборочного этапа чемпионата мира — 2026. Напомним, Неймар не играл за национальную команду с октября 2023 года.

Сборная Бразилии в рамках отбора на мировое первенство сыграет с Чили 5 сентября и с Боливией 10 сентября.

Источник: Чемпионат