Израиль нанес авиаудар по столице Йемена - ВИДЕО

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиационные удары по столице Йемена Сане.

Об этом 24 августа сообщил телеканал Al Masirah.

«В воскресенье днем ​​были нанесены авиаудары по различным районам к югу от столицы Саны, что привело к громким взрывам, которые сотрясли близлежащие кварталы», — отмечает издание Al Mashad Al Yemeni.

Как сообщили очевидцы, около города произошло около семи взрывов. Отмечается, удары были нанесены по электростанции и объекту нефтепереработки рядом со столицей Йемена.

Источник: Iz.Ru