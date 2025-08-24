Израиль нанес авиаудар по столице Йемена - ВИДЕО
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла авиационные удары по столице Йемена Сане.
Об этом 24 августа сообщил телеканал Al Masirah.
«В воскресенье днем были нанесены авиаудары по различным районам к югу от столицы Саны, что привело к громким взрывам, которые сотрясли близлежащие кварталы», — отмечает издание Al Mashad Al Yemeni.
Как сообщили очевидцы, около города произошло около семи взрывов. Отмечается, удары были нанесены по электростанции и объекту нефтепереработки рядом со столицей Йемена.
