Общество

Проекты по строительству новых станций и разделению линий в Бакинском метрополитене активно продолжаются

12:40 - Сегодня
Проекты по строительству новых станций и разделению линий в Бакинском метрополитене активно продолжаются

Об этом в ходе медиатура для представителей азербайджанских СМИ сообщил советник председателя Бакинского метрополитена Эмиль Ахмедов.

Э.Ахмедов отметил, что работы по строительству новых станций метро и подготовке соответствующих проектов ведутся поэтапно. Для этих целей уже подписан контракт с компанией «Yüksel Proje», согласно которому проектирование ведётся в двух направлениях: первое -проектирование 9 из 10 станций и тоннелей, второе - по разделению Зелёной и Красной линий.

При разделении линий также предусмотрено проектирование переходной камеры, поворотного туннеля и подземной парковки на станции «İçərişəhər». В настоящее время проектные работы ведутся интенсивно, проводятся мероприятия по уточнению и официальному оформлению местоположения станций. Одновременно активно ведётся подготовка трасс туннелей.

Было отмечено, что строительство метро не ограничивается только возведением объектов - оно должно охватывать все вопросы инфраструктуры и выполняться в полном соответствии со Строительными нормами и правилами.

Работы по разделению линий начались с депо «Dərnəgül». На территории депо ведётся укладка железной дороги в туннеле протяжённостью более 1 км. Пути строятся на железобетонных блоках. Также продолжается создание инфраструктуры для технического осмотра и обслуживания поездов в депо. На первом этапе планируется полностью подготовить 7 участков.

Кроме того, вблизи станции «28 May» уже начаты буровые работы. В ближайшие дни планируется бурение шахт глубиной 30 метров. После завершения первой очереди депо «Dərnəgül» из этих шахт будет построен туннель протяжённостью до 200 метров.

Эмиль Ахмедов также отметил, что в рамках разделения линий планируется строительство пешеходного туннеля, который соединит станции «28 May» и «Cəfər Cabbarlı». Проектные работы в этом направлении уже завершены, начался подготовительный этап.

Кроме того, после разделения линий продолжается проектирование двух электрических подстанций, которые обеспечат стабильное энергоснабжение.

На задней территории станции «İçərişəhər» в настоящее время проводятся геологическая разведка и поисковые работы по планируемой поворотной камере. После завершения проектирования подробная информация о поворотной камере, туннеле и подземной парковке будет представлена общественности.

Гафар Агаев

