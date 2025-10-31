Стали известны подробности трагического ДТП, в котором погибла Влада Ахундова - ОБНОВЛЕНО

В МВД прокомментировали запрос 1news.az о дорожно-транспортном происшествии, в котором погибла азербайджанская певица Влада Ахундова.

30 октября примерно в 21:00 на улице Новой Сальянской дороге 20, житель Сальянского района Сейфулла Мехтизаде (2002 г.р.), управляя автомобилем марки Hyundai с государственным номером 77 SJ 148, врезался сзади в припаркованный автомобиль Toyota с номером 01 CH 477, принадлежащим жителю Баку Садыгу Исагову (1976 г.р), отмечают в МВД.

Пассажир автомобиля С.Исагова - жительница Баку Влада Ахундова (1988 г.р.) - погибла на месте происшествия.

Пассажир автомобиля С.Мехтизаде – жительница Сальянского района Бахар Меджидова (1997 г.р.) - доставлена в больницу.

Проводится расследование.

Allah rəhmət eləsin.