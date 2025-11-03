Опубликованы кадры тяжелой аварии в Гейгеле, в результате которой погибли два человека - ВИДЕО

Стали известны подробности тяжелого дорожно-транспортного происшествия, которое проиошло минувшей ночью в Гейгеле. В результате аварии погибли два человека, еще двое получили ранения.

По данным Qafqazinfo, один из тяжело пострадавших молодых людей угнал автомобиль своего отца. Управление машиной он доверил своему другу - 27-летнему Эльвину Мамедову.



Как видно из кадров, причиной аварии стала чрезмерная скорость, с которой Эльвин вел автомобиль. Пассажиры неоднократно просили его снизить скорость, однако он не обращал внимания на их просьбы:



«Эй, Эльвин, если что-то случится, нас по кусочкам не соберут. Едь медленнее!»



Отметим, что в результате происшествия погибли водитель - Эльвин Мамедов - и ученик 11-го класса Исби Алиев. Двое других молодых людей - С. Асгаров (2008 г.р.) и Т. Сулейманов (2009 г.р.) - получили тяжелые ранения.