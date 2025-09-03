Путин: Мы сегодня с президентом Ильхамом Алиевым поздоровались, двумя-тремя словами перекинулись

В отношениях между странами всегда возникают вопросы по текущей политической конъюнктуре.

Об этом сказал президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам своего визита в Китай. Так он прокомментировал отношения России и Азербайджана, передает российские СМИ.

«Есть проблемы. Мы сегодня с президентом Алиевым поздоровались, двумя-тремя словами перекинулись», – рассказал Путин. Он добавил, что фундаментальные отношения между Баку и Москвой все расставят на свои места.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что между президентами РФ и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым в Пекине не состоялось прямого общения.