Австралия ввела санкции против Ильхама Рагимова

Австралия ввела санкции против ряда российских чиновников, бизнесменов и пропагандистов.

В санкционный список вошли заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов, пропагандист Кристина Потупчик, бывший первый заместитель председателя Центрального банка Ксения Юдаева, заместитель главы МЧС Денис Попов, бывший вице-премьер Юрий Борисов, сын бывшего президента Татарстана Радика Шаймиева, бизнесмен Ильхам Рагимов, миллиардер Андрей Козицын и другие, сообщается на сайте Министерства иностранных дел и торговли Австралии.

Министерство считает, что они несут ответственность за военные действия в Украине и репрессии внутри России.