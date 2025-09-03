Армянский парламент получил доклад о 44-дневной войне

Доклад временной комиссии по расследованию обстоятельств 44-дневной войны с Азербайджаном направлен спикеру парламента Армении Алену Симоняну.

Об этом сообщается на странице парламентской комиссии по вопросам обороны и безопасности, передают армянские СМИ.

Ранее глава комиссии Андраник Кочарян заявлял, что доклад будет обнародован осенью 2025 года, в ходе сентябрьской сессии парламента.

"Согласно конституционному закону Армении "Регламент Национального Собрания", спикеру Национального собрания отправлен доклад комиссии по расследованию обстоятельств 44-дневной войны.", – говорится в сообщении.

Комиссия была создана в феврале 2022 года по инициативе правящей фракции "Гражданский договор". В рамках своей работы она приглашала на заседания ответственных за оборону и внешнюю политику страны до и во время войны 2020 года. В ноябре 2024 года глава комиссии Андраник Кочарян отмечал, что отчет будет в полном объеме представлен парламенту.

По его словам, вопрос конфиденциальности отдельных частей отчета остается открытым, и уровень доступа широкой общественности к информации еще предстоит определить. Тем не менее, Кочарян заверял, что на пленарном заседании парламента отчет будет представлен полностью.