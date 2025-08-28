Зеленский: В результате российских ударов в Украине повреждено посольство Азербайджана.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в результате российских ударов в Украине повреждено посольство Азербайджана.

Об этом президент Украины написал в соцсетях.

«Этой ночью российские силы вновь нанесли удары по Украине, применив более 30 ракет и около 600 дронов. В результате обстрела погибли 17 человек, включая четверых детей. Десятки людей находятся в тяжелом состоянии, врачи борются за их жизнь. Были повреждены турецкое предприятие, посольство Азербайджана, представительство Европейского Союза, Британский совет, а также жилые кварталы», — сказал он.

По словам Зеленского, «это ответ Путина» на все попытки Украины, США и европейских партнеров остановить убийства. Именно поэтому, подчеркнул украинский лидер, необходимы давление — санкции, тарифы и политическое давление. По его словам, Украина рассчитывает на решительные шаги.