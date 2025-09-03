Cостоялась встреча посла Азербайджана в Марокко с директором Национальной библиотеки Марокко - ФOTO

3 сентября 2025 года состоялась встреча посла Азербайджана в Королевстве Марокко г-на Назима Самедова с директором Национальной библиотеки Марокко г-жой Самирой Эль-Мализи.

В ходе встречи с удовлетворением было отмечено, что сотрудничество в области культуры между Азербайджаном и Марокко расширяется, отмечена важность его дальнейшего развития, а также была подчеркнута важность взаимного участия в культурных мероприятиях, проводимых в обеих странах. В этом контексте директор Национальной библиотеки Марокко г-н С. Эль-Мализи приняла приглашение азербайджанской стороны и поблагодарил за предстоящий визит в нашу страну для участия в 11-й Бакинской международной книжной выставке-ярмарке, которая пройдет в Баку с 1 по 7 октября этого года. Была выражена надежда, что этот визит будет способствовать развитию контактов и сотрудничества между культурными учреждениями двух стран.

Г-жа С. Эль-Мализи, в свою очередь, сообщила, что Марокко передаст в дар Национальной библиотеке Азербайджана книги и копии рукописей, отражающие богатую культуру этой страны. Она также добавила, что с нетерпением ждет участия делегации Азербайджана в следующей Рабатской международной книжной ярмарке. Руководитель Национальной библиотеки Марокко также выразила готовность поощрять передачу новых книг в дар библиотеке с целью увеличения количества книг об Азербайджане в ее коллекции.