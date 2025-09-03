В Сабирабаде горит хозяйственная постройка
В Сабирабадском районе горит вспомогательная постройка, где хранятся тюки с сеном.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, инцидент произошел в селе Мамишляр.
Вспомогательная постройка, принадлежащая жителю села Тагиеву Нариману Алиага оглу, внезапно загорелась. Из-за большого количества тюков с сеном площадь пожара стремительно увеличилась.
На место происшествия были привлечены пожарная машина и живая сила Сабирабадской пожарной части МЧС.
В настоящее время ведутся работы по тушению пожара.
По факту проводится расследование.
