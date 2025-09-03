Высоко оценен нынешний уровень азербайджано-иорданских межпарламентских связей

3 сентября председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с послом Иорданского Хашимитского Королевства в Азербайджане Омаром Баракатом аль-Нахаром.

Как сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, Сахиба Гафарова отметила достижение двусторонних связей высокого уровня за 32 года с установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Иорданией, являющимися двумя дружественными и братскими странами, а также имеющиеся в настоящее время хорошие возможности для еще большего расширения сотрудничества в различных сферах.

На встрече был высоко оценен текущий уровень межпарламентских связей между нашими странами, подчеркнута роль взаимных визитов и деятельности парламентских групп дружбы в углублении этих отношений.

Председатель Милли Меджлиса выразила удовлетворение тесным участием парламента Иордании в работе Парламентской сети Движения неприсоединения.

На встрече Сахиба Гафарова поделилась мнением о ходе мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, сотрудничестве парламентов Иордании и Азербайджана в международных организациях, пожелала послу успехов в дальнейшей деятельности.

Посол Иордании в нашей стране Омар Баракат аль-Нахар выразил удовлетворение своей деятельностью в Азербайджане, поблагодарил за встречу, рассказал о проделанной за время его дипломатической деятельности в нашей стране работе над дальнейшим укреплением двусторонних отношений. Дипломат отметил, что и впредь будет прилагать усилия для большего развития связей между нашими странами.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.